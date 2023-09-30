Гол Фалькао на последних секундах спас «Райо Вальекано» от поражения в матче с «Мальоркой»
«Мальорка» на выезде сыграла вничью с «Райо Вальекано» в матче 8-го тура испанской ла лиги — 2:2.
Ничью «Райо» принес гол Радамеля Фалькао, который реализовал пенальи на 90+12-й минуте. Еще один мяч на 4-й минуте забил Альваро Гарсия.
За гостей забили Ведата Мурики (44-я минута) и Антонио Санчес (59-я).
«Мальорка» с 7 очками занимает 14-е место в ла лиге. «Райо Вальекано» с 12 очками остался на седьмой строчке в турнирной таблице.
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|
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|В
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|
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|6
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|19-8
|20
|
2
|Жирона
|7
|6
|1
|0
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|19
|
3
|Реал
|7
|6
|0
|1
|13-6
|18
|
4
|Атлетик
|7
|4
|2
|1
|13-6
|14
|
5
|Атлетико
|6
|4
|1
|1
|15-5
|13
|
6
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|3
|3
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|
7
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|3
|3
|2
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|
8
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|3
|1
|3
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|10
|
9
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|7
|2
|3
|2
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|9
|
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|7
|2
|3
|2
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|9
|
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|8
|2
|3
|3
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|9
|
12
|Вильярреал
|8
|2
|2
|4
|10-13
|8
|
13
|Алавес
|7
|2
|1
|4
|6-10
|7
|
14
|Осасуна
|7
|2
|1
|4
|7-10
|7
|
15
|Севилья
|7
|2
|1
|4
|11-10
|7
|
16
|Мальорка
|8
|1
|4
|3
|11-14
|7
|
17
|Сельта
|7
|1
|2
|4
|7-11
|5
|
18
|Лас-Пальмас
|7
|1
|2
|4
|2-6
|5
|
19
|Гранада
|7
|1
|1
|5
|10-18
|4
|
20
|Альмерия
|7
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|2
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38 тур
|29.09
|22:00
|
Барселона – Севилья
|1 : 0
|30.09
|15:00
|
Хетафе – Вильярреал
|0 : 0
|30.09
|17:15
|
Р. Вальекано – Мальорка
|2 : 2
|30.09
|19:30
|
Жирона – Реал
|- : -
|30.09
|22:00
|
Р. Сосьедад – Атлетик
|- : -
|1.10
|15:00
|
Альмерия – Гранада
|- : -
|1.10
|17:15
|
Алавес – Осасуна
|- : -
|1.10
|22:00
|
Атлетико – Кадис
|- : -
|1.10
|22:00
|
Бетис – Валенсия
|- : -
|2.10
|22:00
|
Лас-Пальмас – Сельта
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|5
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|5
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|5
|П
|
|
Савио
Жирона
|4
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Диего Рико
Хетафе
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|6
|2
|1
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|5
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|8
|1
|3
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