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Гол Фалькао на последних секундах спас «Райо Вальекано» от поражения в матче с «Мальоркой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Райо Вальекано» и «Мальорка» сыграли вничью — 2:2.
Фото Global Look Press

«Мальорка» на выезде сыграла вничью с «Райо Вальекано» в матче 8-го тура испанской ла лиги — 2:2.

Ничью «Райо» принес гол Радамеля Фалькао, который реализовал пенальи на 90+12-й минуте. Еще один мяч на 4-й минуте забил Альваро Гарсия.

За гостей забили Ведата Мурики (44-я минута) и Антонио Санчес (59-я).

«Мальорка» с 7 очками занимает 14-е место в ла лиге. «Райо Вальекано» с 12 очками остался на седьмой строчке в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 8-й тур
30 сент, 17:15. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
2:2
Мальорка
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2023-2024/
Футбол
ФК Мальорка
ФК Райо Вальекано
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«Жирона» — «Реал»: прямая трансляция матча ла лиги
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 8 6 2 0 19-8 20
2
 Жирона 7 6 1 0 18-8 19
3
 Реал 7 6 0 1 13-6 18
4
 Атлетик 7 4 2 1 13-6 14
5
 Атлетико 6 4 1 1 15-5 13
6
 Р. Сосьедад 7 3 3 1 13-10 12
7
 Р. Вальекано 8 3 3 2 9-11 12
8
 Валенсия 7 3 1 3 9-7 10
9
 Кадис 7 2 3 2 6-8 9
10
 Бетис 7 2 3 2 7-12 9
11
 Хетафе 8 2 3 3 10-13 9
12
 Вильярреал 8 2 2 4 10-13 8
13
 Алавес 7 2 1 4 6-10 7
14
 Осасуна 7 2 1 4 7-10 7
15
 Севилья 7 2 1 4 11-10 7
16
 Мальорка 8 1 4 3 11-14 7
17
 Сельта 7 1 2 4 7-11 5
18
 Лас-Пальмас 7 1 2 4 2-6 5
19
 Гранада 7 1 1 5 10-18 4
20
 Альмерия 7 0 2 5 8-18 2
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Р. Вальекано – Мальорка
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30.09 19:30
Жирона – Реал
 - : -
30.09 22:00
Р. Сосьедад – Атлетик
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