Гол Фалькао на последних секундах спас «Райо Вальекано» от поражения в матче с «Мальоркой»

«Мальорка» на выезде сыграла вничью с «Райо Вальекано» в матче 8-го тура испанской ла лиги — 2:2.

Ничью «Райо» принес гол Радамеля Фалькао, который реализовал пенальи на 90+12-й минуте. Еще один мяч на 4-й минуте забил Альваро Гарсия.

За гостей забили Ведата Мурики (44-я минута) и Антонио Санчес (59-я).

«Мальорка» с 7 очками занимает 14-е место в ла лиге. «Райо Вальекано» с 12 очками остался на седьмой строчке в турнирной таблице.