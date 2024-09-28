«Райо Вальекано» и «Леганес» поделили очки в матче ла лиги
«Райо Вальекано» дома сыграл вничью с «Леганесом» в матче 8-го тура ла лиги — 1:1.
У хозяев гол забил Серхио Камельо, у гостей отличился Хуан Крус.
«Райо Вальекано» набрал 10 очков и занимает 8-е место в таблице чемпионата Испании. «Леганес» с 7 очками — на 16-й строчке.
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|7
|7
|0
|0
|23-5
|21
|
2
|Реал
|7
|5
|2
|0
|16-5
|17
|
3
|Атлетико
|7
|4
|3
|0
|11-3
|15
|
4
|Вильярреал
|7
|4
|2
|1
|14-14
|14
|
5
|Мальорка
|8
|4
|2
|2
|8-6
|14
|
6
|Атлетик
|7
|4
|1
|2
|11-7
|13
|
7
|Осасуна
|7
|3
|2
|2
|8-11
|11
|
8
|Р. Вальекано
|8
|2
|4
|2
|9-8
|10
|
9
|Алавес
|8
|3
|1
|4
|11-12
|10
|
10
|Сельта
|7
|3
|0
|4
|14-14
|9
|
11
|Бетис
|7
|2
|3
|2
|7-7
|9
|
12
|Жирона
|7
|2
|2
|3
|8-10
|8
|
13
|Севилья
|7
|2
|2
|3
|7-9
|8
|
14
|Хетафе
|8
|1
|4
|3
|5-6
|7
|
15
|Леганес
|8
|1
|4
|3
|5-9
|7
|
16
|Эспаньол
|7
|2
|1
|4
|7-11
|7
|
17
|Р. Сосьедад
|7
|1
|2
|4
|3-7
|5
|
18
|Вальядолид
|8
|1
|2
|5
|4-17
|5
|
19
|Валенсия
|7
|1
|2
|4
|5-10
|5
|
20
|Лас-Пальмас
|7
|0
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|4
|8-13
|3
Результаты / календарь
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38 тур
|27.09
|22:00
|
Вальядолид – Мальорка
|1 : 2
|28.09
|15:00
|
Хетафе – Алавес
|2 : 0
|28.09
|17:15
|
Р. Вальекано – Леганес
|1 : 1
|28.09
|19:30
|
Р. Сосьедад – Валенсия
|- : -
|28.09
|22:00
|
Осасуна – Барселона
|- : -
|29.09
|15:00
|
Сельта – Жирона
|- : -
|29.09
|17:15
|
Атлетик – Севилья
|- : -
|29.09
|19:30
|
Бетис – Эспаньол
|- : -
|29.09
|22:00
|
Атлетико – Реал
|- : -
|30.09
|22:00
|
Вильярреал – Лас-Пальмас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|4
|1
|2
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|4
|1
|1
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|5
|1
|1
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