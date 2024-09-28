«Райо Вальекано» и «Леганес» поделили очки в матче ла лиги

«Райо Вальекано» дома сыграл вничью с «Леганесом» в матче 8-го тура ла лиги — 1:1.

У хозяев гол забил Серхио Камельо, у гостей отличился Хуан Крус.

«Райо Вальекано» набрал 10 очков и занимает 8-е место в таблице чемпионата Испании. «Леганес» с 7 очками — на 16-й строчке.