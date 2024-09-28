Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 19:38

«Райо Вальекано» и «Леганес» поделили очки в матче ла лиги

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Райо Вальекано» дома сыграл вничью с «Леганесом» в матче 8-го тура ла лиги — 1:1.

У хозяев гол забил Серхио Камельо, у гостей отличился Хуан Крус.

«Райо Вальекано» набрал 10 очков и занимает 8-е место в таблице чемпионата Испании. «Леганес» с 7 очками — на 16-й строчке.

Испания. Ла Лига. 8-й тур
28 сент, 17:15. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
1:1
Леганес

ФК Леганес
ФК Райо Вальекано
Читайте также
ВАДА потеряло тесты 900 олимпийцев перед Играми в Париже
«Один из худших» и «смотрит футбол в Париже». Почему французы недовольны Сафоновым и как на самом деле играет россиянин в «ПСЖ»
МИД РФ осудил политическое убийство Израилем лидера «Хезболлы»
Spiegel назвал позорным выступление Зеленского на встрече с Трампом
Пушков заявил об отсутствии согласия между Трампом и Зеленским
Брижит Бардо исполнилось 90 лет
Популярное видео
РПЛ: видео голов 10-го тура 27 сентября
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 7 7 0 0 23-5 21
2
 Реал 7 5 2 0 16-5 17
3
 Атлетико 7 4 3 0 11-3 15
4
 Вильярреал 7 4 2 1 14-14 14
5
 Мальорка 8 4 2 2 8-6 14
6
 Атлетик 7 4 1 2 11-7 13
7
 Осасуна 7 3 2 2 8-11 11
8
 Р. Вальекано 8 2 4 2 9-8 10
9
 Алавес 8 3 1 4 11-12 10
10
 Сельта 7 3 0 4 14-14 9
11
 Бетис 7 2 3 2 7-7 9
12
 Жирона 7 2 2 3 8-10 8
13
 Севилья 7 2 2 3 7-9 8
14
 Хетафе 8 1 4 3 5-6 7
15
 Леганес 8 1 4 3 5-9 7
16
 Эспаньол 7 2 1 4 7-11 7
17
 Р. Сосьедад 7 1 2 4 3-7 5
18
 Вальядолид 8 1 2 5 4-17 5
19
 Валенсия 7 1 2 4 5-10 5
20
 Лас-Пальмас 7 0 3 4 8-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.09 22:00
Вальядолид – Мальорка
 1 : 2
28.09 15:00
Хетафе – Алавес
 2 : 0
28.09 17:15
Р. Вальекано – Леганес
 1 : 1
28.09 19:30
Р. Сосьедад – Валенсия
 - : -
28.09 22:00
Осасуна – Барселона
 - : -
29.09 15:00
Сельта – Жирона
 - : -
29.09 17:15
Атлетик – Севилья
 - : -
29.09 19:30
Бетис – Эспаньол
 - : -
29.09 22:00
Атлетико – Реал
 - : -
30.09 22:00
Вильярреал – Лас-Пальмас
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 3
И К Ж
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 4 1 2
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Севилья

 4 1 1
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 5 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости