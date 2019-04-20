"Райо Вальекано" и "Уэска" голов друг другу не забили

"Райо Вальекано" сыграло вничью с "Уэской" (0:0) в матче 33-го тура чемпионата Испании.
"Райо Вальекано" с 28 очками занимает 19-е место в турнирной таблице ла лиги. "Уэска" с 26 баллами располагается на последней, 20-й строчке.
Чемпионат Испании. Лига 1
33-й тур
"Райо Вальекано" – "Уэска" – 0:0
"Райо Вальекано": Гарсия, Тито, Гальвес, Ба, Алекс Морено, Марио Суарес, Медран (Альваро Гарсия, 66), Посо (Ди Санто, 80), Бебе, Эмбарба, Рауль де Томас.
"Уэска": Сантамария, Эчейта, Пулидо (Мантовани, 46), Мирамон, Мойсес Гомес, Эррера, Мелеро (Кучо, 64), Авила, Феррейро, Гальего, Галан.
Предупреждения: Медран, 45+1. Тито, 45+2. Гальего, 47. Мелеро, 62. Посо, 66. Рауль де Томас, 86.
Судья: Гонсалес Гонсалес (Испания).
20 апреля. Мадрид. Стадион "Campo de Futbol de Vallecas".