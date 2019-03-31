"Райо Вальекано" и "Бетис" сыграли вничью

"Райо Вальекано" сыграл вничью с "Бетисом" в матче 29-го тура чемпионата Испании (1:1). Хозяева набрали 24 очка и остались на предпоследнем месте в турнирной таблице, гости с 40 баллами располагаются на 9-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

29-й тур

"Райо Вальекано" - "Бетис" - 1:1 (1:0)

Голы: Рауль де Томас, 34 (1:0). Тельо, 82 (1:1).

"Райо Вальекано": Димитриевски, Амат, Тито, Ба, Алекс Морено, Марио Суарес (Ди Санто, 89), Медран (Трехо, 71), Посо (Комесанья, 80), Бебе, Альваро Гарсия, Рауль де Томас.

"Бетис": Пау Лопес, Сидней, Бартра, Манди, Эмерсон, Каналес, Виллиам Карвалью, Ло Сельсо (Каптум, 68), Хоакин (Лорен Морон, 59), Тельо, Хесе (Леон, 80).

Предупреждения: Марио Суарес, 30. Эмерсон, 50. Тито, 52. Виллиам Карвалью, 57. Медран, 61. Бебе, 70. Лорен Морон, 87. Амат, 90.

Удаление: Ди Санто, 90+5.

Судья: Матеу Лаос.

31 марта. Мадрид. Стадион "Campo de Futbol de Vallecas".

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