«Райо Вальекано» на своем поле обыграл «Хетафе» в ла лиге

«Райо Вальекано» дома обыграл «Хетафе» в матче 34-го тура ла лиги — 1:0.

Единственный гол в матче на 7-й минуте забил защитник хозяев Флориан Лежен.

«Райо Вальекано» набрал 44 очка занимает 9-е место в турнирной таблице ла лиги. «Хетафе» с 39 очками — на 12-й строчке.