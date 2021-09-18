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«Райо Вальекано» — «Хетафе» — 3:0, результат матча чемпионата Испании, 18 сентября 2021 года

17:03
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«Райо Вальекано» принимал «Хетафе» в рамках 5-го тура чемпионата Испании. Хозяева одержали победу — 3:0.

В составе победителей отличились Оскар Трехо с пенальти, Пате Сисс и Фалькао.

Чемпионат Испании. Лига 1

5-й тур

«Райо Вальекано» — «Хетафе» — 3:0 (1:0)

Голы: Трехо, 9 — с пенальти (1:0). Сисс, 78 (2:0). Фалькао, 81 (3:0).

Нереализованный пенальти: Энес Юнал, 86 (вратарь).

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Савелич, Бальиу, Гарсия, Катена, Трехо (Лопес, 71), Комесанья (Марио Суарес, 89), Палазон (Гвардьола, 89), Сисс, Нтека (Фалькао, 71), Бебе (Альваро Гарсия, 54).

«Хетафе»: Сория, Суарес, Даконам, Оливера (Мата, 72), Чема (Флорентину, 46), Куэнка, Иглесиас (Масиас, 46), Янкто (Витоло, 14), Максимович, Аленья, Энес Юнал.

Предупреждения: Бебе, 7. Даконам, 8. Чема, 18. Суарес, 38. Оливера, 41. Савелич, 42. Комесанья, 45+3. Гарсия, 46. Аленья, 66. Энес Юнал, 83. Бальиу, 85. Сисс, 90+4. Масиас, 90+5.

Судья: Кордеро Вега (Испания).

18 сентября. Мадрид. Стадион «Вальекас».

Райо Вальекано — Хетафе

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

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Александр Кравченко все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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