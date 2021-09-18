«Райо Вальекано» — «Хетафе» — 3:0, результат матча чемпионата Испании, 18 сентября 2021 года
«Райо Вальекано» принимал «Хетафе» в рамках 5-го тура чемпионата Испании. Хозяева одержали победу — 3:0.
В составе победителей отличились Оскар Трехо с пенальти, Пате Сисс и Фалькао.
Чемпионат Испании. Лига 1
5-й тур
«Райо Вальекано» — «Хетафе» — 3:0 (1:0)
Голы: Трехо, 9 — с пенальти (1:0). Сисс, 78 (2:0). Фалькао, 81 (3:0).
Нереализованный пенальти: Энес Юнал, 86 (вратарь).
«Райо Вальекано»: Димитриевски, Савелич, Бальиу, Гарсия, Катена, Трехо (Лопес, 71), Комесанья (Марио Суарес, 89), Палазон (Гвардьола, 89), Сисс, Нтека (Фалькао, 71), Бебе (Альваро Гарсия, 54).
«Хетафе»: Сория, Суарес, Даконам, Оливера (Мата, 72), Чема (Флорентину, 46), Куэнка, Иглесиас (Масиас, 46), Янкто (Витоло, 14), Максимович, Аленья, Энес Юнал.
Предупреждения: Бебе, 7. Даконам, 8. Чема, 18. Суарес, 38. Оливера, 41. Савелич, 42. Комесанья, 45+3. Гарсия, 46. Аленья, 66. Энес Юнал, 83. Бальиу, 85. Сисс, 90+4. Масиас, 90+5.
Судья: Кордеро Вега (Испания).
18 сентября. Мадрид. Стадион «Вальекас».
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