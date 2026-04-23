«Эспаньол» проиграл «Райо Вальекано» и до 15 матчей продлил серию без побед
«Эспаньол» на выезде уступил «Райо Вальекано» в матче 33-го тура испанской Ла лиги — 0:1.
Единственный гол на 87-й минуте забил Серхио Камельо.
«Эспаньол» (37 очков) продлил серию без побед до 15 матчей и занимает 12-е место в Ла лиге. «Райо Вальекано» с 38 очками поднялся на 11-ю позицию в турнирной таблице.
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3
|Вильярреал
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|Атлетико
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9
|Валенсия
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10
|Р. Сосьедад
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11
|Эспаньол
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12
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13
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|0-0
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14
|Алавес
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15
|Эльче
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16
|Леванте
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|0-0
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17
|Осасуна
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|0
|0-0
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18
|Расинг
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|0-0
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19
|Депортиво
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|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
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|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
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