«Эспаньол» проиграл «Райо Вальекано» и до 15 матчей продлил серию без побед

«Эспаньол» на выезде уступил «Райо Вальекано» в матче 33-го тура испанской Ла лиги — 0:1.

Единственный гол на 87-й минуте забил Серхио Камельо.

«Эспаньол» (37 очков) продлил серию без побед до 15 матчей и занимает 12-е место в Ла лиге. «Райо Вальекано» с 38 очками поднялся на 11-ю позицию в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. Ла лига. 33-й тур.

23 апреля, 21:00. Вальекас (Мадрид)

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