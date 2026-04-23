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23 апреля, 23:05

«Эспаньол» проиграл «Райо Вальекано» и до 15 матчей продлил серию без побед

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Эспаньол» на выезде уступил «Райо Вальекано» в матче 33-го тура испанской Ла лиги — 0:1.

Единственный гол на 87-й минуте забил Серхио Камельо.

«Эспаньол» (37 очков) продлил серию без побед до 15 матчей и занимает 12-е место в Ла лиге. «Райо Вальекано» с 38 очками поднялся на 11-ю позицию в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. Ла лига. 33-й тур.
23 апреля, 21:00. Вальекас (Мадрид)
Райо Вальекано
1:0
Эспаньол

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ФК Райо Вальекано
ФК Эспаньол
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
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