«Райо Вальекано» — «Барселона»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании
«Райо Вальекано» сыграет с «Барселоной» в 3-м туре чемпионата Испании во вторник, 27 августа. Матч пройдет на стадионе «Вальекас» в Мадриде (Испания). Начало — в 22.30 по московскому времени.
Ключевые события противостояния «Райо Вальекано» — «Барселона» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 22.25 мск. Также игры из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.
Чемпионат Испании: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Вильярреал
|3
|2
|1
|0
|8-6
|7
|
2
|Сельта
|3
|2
|0
|1
|8-6
|6
|
3
|Барселона
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
4
|Леганес
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
5
|Осасуна
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Атлетико
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
7
|Реал
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
8
|Р. Вальекано
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
9
|Р. Сосьедад
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Вальядолид
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
11
|Хетафе
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Бетис
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Лас-Пальмас
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Севилья
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
15
|Атлетик
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
16
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
17
|Алавес
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
18
|Жирона
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
19
|Эспаньол
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|
20
|Валенсия
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|26.08
|22:30
|
Вильярреал – Сельта
|4 : 3
|27.08
|20:00
|
Мальорка – Севилья
|- : -
|27.08
|22:30
|
Р. Вальекано – Барселона
|- : -
|28.08
|00:00
|
Бетис – Хетафе
|- : -
|28.08
|20:00
|
Атлетик – Валенсия
|- : -
|28.08
|20:00
|
Вальядолид – Леганес
|- : -
|28.08
|22:30
|
Р. Сосьедад – Алавес
|- : -
|28.08
|22:30
|
Атлетико – Эспаньол
|- : -
|29.08
|20:00
|
Жирона – Осасуна
|- : -
|29.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Реал
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|3
|
|
Маркос Льоренте
Атлетико
|2
|
|
Сандро Рамирес
Лас-Пальмас
|2
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|2
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|2
|
|
Оскар Родригес
Леганес
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Седлар
Алавес
|1
|1
|1
|
|
Ферлан Менди
Реал
|1
|1
|0
|
|
Пау Кубарси
Барселона
|2
|0
|2