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Сегодня, 21:15

«Райо Вальекано» — «Барселона»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

«Райо Вальекано» сыграет с «Барселоной» в чемпионате Испании 27 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Ламин Ямаль.
Фото Global Look Press

«Райо Вальекано» сыграет с «Барселоной» в 3-м туре чемпионата Испании во вторник, 27 августа. Матч пройдет на стадионе «Вальекас» в Мадриде (Испания). Начало — в 22.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Райо Вальекано» — «Барселона» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 22.25 мск. Также игры из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Испания. Ла Лига. 3-й тур
27 авг, 22:30. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
Барселона

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Футбол
ФК Барселона
ФК Райо Вальекано
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Вильярреал 3 2 1 0 8-6 7
2
 Сельта 3 2 0 1 8-6 6
3
 Барселона 2 2 0 0 4-2 6
4
 Леганес 2 1 1 0 3-2 4
5
 Осасуна 2 1 1 0 2-1 4
6
 Атлетико 2 1 1 0 5-2 4
7
 Реал 2 1 1 0 4-1 4
8
 Р. Вальекано 2 1 1 0 2-1 4
9
 Р. Сосьедад 2 1 0 1 2-2 3
10
 Вальядолид 2 1 0 1 1-3 3
11
 Хетафе 2 0 2 0 1-1 2
12
 Бетис 2 0 2 0 1-1 2
13
 Лас-Пальмас 2 0 1 1 3-4 1
14
 Севилья 2 0 1 1 3-4 1
15
 Атлетик 2 0 1 1 2-3 1
16
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
17
 Алавес 2 0 1 1 1-2 1
18
 Жирона 2 0 1 1 1-4 1
19
 Эспаньол 2 0 0 2 0-2 0
20
 Валенсия 2 0 0 2 2-5 0
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.08 22:30
Вильярреал – Сельта
 4 : 3
27.08 20:00
Мальорка – Севилья
 - : -
27.08 22:30
Р. Вальекано – Барселона
 - : -
28.08 00:00
Бетис – Хетафе
 - : -
28.08 20:00
Атлетик – Валенсия
 - : -
28.08 20:00
Вальядолид – Леганес
 - : -
28.08 22:30
Р. Сосьедад – Алавес
 - : -
28.08 22:30
Атлетико – Эспаньол
 - : -
29.08 20:00
Жирона – Осасуна
 - : -
29.08 22:30
Лас-Пальмас – Реал
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 3
Маркос Льоренте

Маркос Льоренте

Атлетико

 2
Сандро Рамирес

Сандро Рамирес

Лас-Пальмас

 2
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 2
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 2
Оскар Родригес

Оскар Родригес

Леганес

 1
И К Ж
Александр Седлар

Александр Седлар

Алавес

 1 1 1
Ферлан Менди

Ферлан Менди

Реал

 1 1 0
Пау Кубарси

Пау Кубарси

Барселона

 2 0 2
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