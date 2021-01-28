«Барселона» одержала волевую победу над «Райо Вальекано» в Кубке Испании
«Барселона» одержала волевую победу в матче 1/8 финала Кубка Испании над «Райо Вальекано». Каталонцы взяли верх со счетом 2:1.
Причем «Барса» уступала по ходу матча. Положение выровнял капитан команды Лионель Месси.
В этой встрече аргентинский нападающий стал рекордсменом сине-гранатовых по количеству матчей в Кубке Испании (76).
Кубок Испании
1/8 финала
«Райо Вальекано» — «Барселона» — 1:2 (0:0)
Голы: Гарсия, 63 (1:0). Месси, 69 (1:1). де Йонг, 80 (1:2).
«Барселона»: Нету, Лангле, Фирпо (Жорди Альба, 68), Мингеса, Араухо, Бускетс, де Йонг, Пуч (Дембеле, 68), Месси, Гризманн (Брэйтуэйт, 85), Тринкан (Педри, 68).
Предупреждения: Дембеле, 73. Брэйтуэйт, 90.
Судья: Куадра Фернандес (Испания).
27 января. Мадрид. Стадион «Вальекас».
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