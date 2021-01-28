«Барселона» одержала волевую победу над «Райо Вальекано» в Кубке Испании

«Барселона» одержала волевую победу в матче 1/8 финала Кубка Испании над «Райо Вальекано». Каталонцы взяли верх со счетом 2:1.

Причем «Барса» уступала по ходу матча. Положение выровнял капитан команды Лионель Месси.

В этой встрече аргентинский нападающий стал рекордсменом сине-гранатовых по количеству матчей в Кубке Испании (76).

Кубок Испании

1/8 финала

«Райо Вальекано» — «Барселона» — 1:2 (0:0)

Голы: Гарсия, 63 (1:0). Месси, 69 (1:1). де Йонг, 80 (1:2).

«Барселона»: Нету, Лангле, Фирпо (Жорди Альба, 68), Мингеса, Араухо, Бускетс, де Йонг, Пуч (Дембеле, 68), Месси, Гризманн (Брэйтуэйт, 85), Тринкан (Педри, 68).

Предупреждения: Дембеле, 73. Брэйтуэйт, 90.

Судья: Куадра Фернандес (Испания).

27 января. Мадрид. Стадион «Вальекас».