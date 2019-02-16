"Райо Вальекано" – "Атлетико": видеотрансляция матча в 18:15

В матче 24-го тура чемпионата Испании "Атлетико" сыграет в гостях с "Райо Вальекано". Матч пройдет в субботу, 16 февраля и начнется в 18:15 по московскому времени. "Атлетико" занимает третье место в таблице чемпионата Испании, на одно очко отставая от "Реала". "Райо Вальекано" находится в зоне вылета.

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Следить за матчем "Райо Вальекано" – "Атлетико" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 18.15 (время московское).