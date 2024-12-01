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«Атлетик» одержал волевую победу над «Райо Вальекано», Сансет оформил дубль после выхода на замену

Руслан Минаев
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«Атлетик» на выезде победил «Райо Вальекано» в матче 15-го тура ла лиги — 2:1.

На гол игрока хозяев Рэнди Нтека, гости ответили дублем Ойана Сансета после выхода на замену.

Баски набрали 26 очков и занимают 4-е место в таблице серии А. Мадридский клуб с 16 очками — на 13-й строчке.

Испания. Ла Лига. 15-й тур
01 дек, 20:30. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
1:2
Атлетик

ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Райо Вальекано
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5
 Вильярреал 14 7 5 2 27-23 26
6
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13
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14
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