«Атлетик» одержал волевую победу над «Райо Вальекано», Сансет оформил дубль после выхода на замену

«Атлетик» на выезде победил «Райо Вальекано» в матче 15-го тура ла лиги — 2:1.

На гол игрока хозяев Рэнди Нтека, гости ответили дублем Ойана Сансета после выхода на замену.

Баски набрали 26 очков и занимают 4-е место в таблице серии А. Мадридский клуб с 16 очками — на 13-й строчке.