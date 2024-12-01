«Атлетик» одержал волевую победу над «Райо Вальекано», Сансет оформил дубль после выхода на замену
«Атлетик» на выезде победил «Райо Вальекано» в матче 15-го тура ла лиги — 2:1.
На гол игрока хозяев Рэнди Нтека, гости ответили дублем Ойана Сансета после выхода на замену.
Баски набрали 26 очков и занимают 4-е место в таблице серии А. Мадридский клуб с 16 очками — на 13-й строчке.
Положение команд
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|15
|11
|1
|3
|43-16
|34
|
2
|Реал
|14
|10
|3
|1
|30-11
|33
|
3
|Атлетико
|15
|9
|5
|1
|26-8
|32
|
4
|Атлетик
|15
|7
|5
|3
|22-14
|26
|
5
|Вильярреал
|14
|7
|5
|2
|27-23
|26
|
6
|Мальорка
|15
|7
|3
|5
|15-13
|24
|
7
|Жирона
|15
|6
|4
|5
|22-20
|22
|
8
|Осасуна
|14
|6
|4
|4
|19-22
|22
|
9
|Бетис
|14
|5
|5
|4
|16-16
|20
|
10
|Р. Сосьедад
|14
|5
|3
|6
|11-11
|18
|
11
|Сельта
|15
|5
|3
|7
|23-27
|18
|
12
|Севилья
|14
|5
|3
|6
|13-18
|18
|
13
|Р. Вальекано
|14
|4
|4
|6
|14-16
|16
|
14
|Леганес
|15
|3
|6
|6
|14-20
|15
|
15
|Лас-Пальмас
|15
|4
|3
|8
|20-26
|15
|
16
|Алавес
|15
|4
|2
|9
|16-25
|14
|
17
|Хетафе
|15
|2
|7
|6
|10-13
|13
|
18
|Эспаньол
|14
|4
|1
|9
|15-27
|13
|
19
|Валенсия
|13
|2
|4
|7
|13-21
|10
|
20
|Вальядолид
|15
|2
|3
|10
|10-32
|9
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36 тур
37 тур
38 тур
|29.11
|23:00
|
Мальорка – Валенсия
|2 : 1
|30.11
|16:00
|
Барселона – Лас-Пальмас
|1 : 2
|30.11
|18:15
|
Алавес – Леганес
|1 : 1
|30.11
|20:30
|
Эспаньол – Сельта
|3 : 1
|30.11
|23:00
|
Вальядолид – Атлетико
|0 : 5
|1.12
|16:00
|
Вильярреал – Жирона
|2 : 2
|1.12
|18:15
|
Реал – Хетафе
|2 : 0
|1.12
|20:30
|
Р. Вальекано – Атлетик
|1 : 2
|1.12
|23:00
|
Р. Сосьедад – Бетис
|- : -
|2.12
|23:00
|
Севилья – Осасуна
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|8
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|7
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|11
|1
|5
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|12
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|13
|1
|4
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