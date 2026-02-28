«Атлетик» и «Райо Вальекано» сыграли вничью

«Атлетик» на выезде сыграл вничью с «Райо Вальекано» в матче 26-го тура чемпионата Испании — 1:1.

У хозяев в первом тайме счет в матче открыл Хорхе де Фрутос. У гостей во второй половине отличился Иньяки Уильямс.

«Атлетик» набрал 35 очков и занимает восьмое место в таблице Ла лиги. «Райо Вальекано» с 27 очками располагается на 14-й строчке.

Чемпионат Испании. Ла лига. 26-й тур.

28 февраля, 16:00. Вальекас (Мадрид)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max