«Райо Вальекано» дома проиграл «Атлетику»

«Райо Вальекано» уступил «Атлетику» (0:1) в матче 22-го тура чемпионата Испании.

Единственный мяч на 30-й минуте забил Николас Серрано. Обе команды имеют в активе по 31 очку после этой игры.

«Райо» занимает восьмое место в турнирной таблице. «Атлетик» идет девятым.