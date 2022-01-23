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Сегодня, 22:27

«Райо Вальекано» дома проиграл «Атлетику»

Евгений Петров
Корреспондент

«Райо Вальекано» уступил «Атлетику» (0:1) в матче 22-го тура чемпионата Испании.

Единственный мяч на 30-й минуте забил Николас Серрано. Обе команды имеют в активе по 31 очку после этой игры.

«Райо» занимает восьмое место в турнирной таблице. «Атлетик» идет девятым.

Испания. Лига 1. 22-й тур
23 янв, 20:30. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
0:1
Атлетик
Голы
Серрано, 30 (0:1)
Райо Вальекано
Зидан Катена Бальиу Савелич Гарсия Сисс (Лопес, 76 ) Комесанья Палазон (Бебе, 86 ) Трехо (Нтека, 76 ) Фалькао (Гвардьола, 69 ) Альваро Гарсия
Атлетик
Симон Иньиго Мартинес Вивиан Лекуэ Баленсиага Дани Гарсия Саррага (Уильямс, 75) Беренгер Иньяки Уильямс Рауль Гарсия (Берчиче, 84) Серрано (Весга, 63)
Предупреждения
Лопес 89  -  Иньяки Уильямс 17, Саррага 60, Дани Гарсия 69, Симон 82, Лекуэ 85, Уильямс 88
Судьи
Вега

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан 0
Ювентус 0
Перерыв

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 2
Тоттенхэм 0
Матч завершен

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Райо Вальекано
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 22 15 5 2 47-20 50
2
 Севилья 22 13 7 2 34-16 46
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
6
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
7
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
8
 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
9
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
10
 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
11
 Осасуна 22 7 7 8 22-27 28
12
 Сельта 22 7 6 9 26-25 27
13
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
14
 Гранада 22 5 9 8 26-33 24
15
 Эльче 22 5 8 9 23-30 23
16
 Хетафе 22 5 7 10 17-23 22
17
 Мальорка 21 4 8 9 17-33 20
18
 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
19
 Алавес 21 4 5 12 16-34 17
20
 Леванте 21 1 8 12 21-43 11
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21.01 23:00
Эспаньол – Бетис
 1 : 4
22.01 16:00
Леванте – Кадис
 0 : 2
22.01 18:15
Вильярреал – Мальорка
 3 : 0
22.01 20:30
Севилья – Сельта
 2 : 2
22.01 23:00
Атлетико – Валенсия
 3 : 2
23.01 16:00
Гранада – Осасуна
 0 : 2
23.01 18:15
Реал – Эльче
 2 : 2
23.01 20:30
Р. Вальекано – Атлетик
 0 : 1
23.01 20:30
Р. Сосьедад – Хетафе
 0 : 0
23.01 23:00
Алавес – Барселона
 - : -
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Карим Бензема

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Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
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Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
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Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 17 1 4
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 21 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

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