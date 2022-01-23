«Райо Вальекано» дома проиграл «Атлетику»
«Райо Вальекано» уступил «Атлетику» (0:1) в матче 22-го тура чемпионата Испании.
Единственный мяч на 30-й минуте забил Николас Серрано. Обе команды имеют в активе по 31 очку после этой игры.
«Райо» занимает восьмое место в турнирной таблице. «Атлетик» идет девятым.
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|22
|13
|7
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|46
|
3
|Бетис
|22
|12
|4
|6
|41-25
|40
|
4
|Атлетико
|21
|10
|6
|5
|36-26
|36
|
5
|Р. Сосьедад
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|9
|7
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|34
|
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|
7
|Барселона
|20
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|31-23
|32
|
8
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|9
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|8
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|31
|
9
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|22
|7
|10
|5
|21-17
|31
|
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|8
|7
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|
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|7
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|
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|22
|7
|6
|9
|26-25
|27
|
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|22
|7
|6
|9
|26-30
|27
|
14
|Гранада
|22
|5
|9
|8
|26-33
|24
|
15
|Эльче
|22
|5
|8
|9
|23-30
|23
|
16
|Хетафе
|22
|5
|7
|10
|17-23
|22
|
17
|Мальорка
|21
|4
|8
|9
|17-33
|20
|
18
|Кадис
|22
|3
|9
|10
|19-36
|18
|
19
|Алавес
|21
|4
|5
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|17
|
20
|Леванте
|21
|1
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|21-43
|11
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38 тур
|21.01
|23:00
|
Эспаньол – Бетис
|1 : 4
|22.01
|16:00
|
Леванте – Кадис
|0 : 2
|22.01
|18:15
|
Вильярреал – Мальорка
|3 : 0
|22.01
|20:30
|
Севилья – Сельта
|2 : 2
|22.01
|23:00
|
Атлетико – Валенсия
|3 : 2
|23.01
|16:00
|
Гранада – Осасуна
|0 : 2
|23.01
|18:15
|
Реал – Эльче
|2 : 2
|23.01
|20:30
|
Р. Вальекано – Атлетик
|0 : 1
|23.01
|20:30
|
Р. Сосьедад – Хетафе
|0 : 0
|23.01
|23:00
|
Алавес – Барселона
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|17
|1
|4
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|21
|1
|3
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|19
|1
|6
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