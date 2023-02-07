«Райо Вальекано» обыграл «Альмерию» и поднялся на пятое место в ла лиге

«Райо Вальекано» в матче 20-го тура чемпионата Испании обыграл «Альмерию» со счетом 2:0.

Отличились Альваро Гарсия и Родриго Эли, забивший в свои ворота.

После этого матча «Райо Вальекано» с 32 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице, опередив «Вильярреал» и «Бетис», которые проиграли свои матчи. «Альмерия» с 22 очками — на 14-й строчке.