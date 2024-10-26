«Райо Вальекано» в меньшинстве обыграло «Алавес» благодаря автоголу вратаря

«Райо Вальекано» на своем поле победило «Алавес» в матче 11-го тура ла лиги — 1:0. Игра прошла на стадионе «Кампо-де-Вальекас».

С 22-й минуты команда из Мадрида играла в меньшинстве, так как красную карточку получил защитник Абдул Мумин.

Единственный гол в матче забил вратарь «Алавеса» Антонио Сивера в свои ворота.

«Райо Вальекано» набрало 16 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Алавес» (10) — 14-й.