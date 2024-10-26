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«Райо Вальекано» в меньшинстве обыграло «Алавес» благодаря автоголу вратаря

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Райо Вальекано» на своем поле победило «Алавес» в матче 11-го тура ла лиги — 1:0. Игра прошла на стадионе «Кампо-де-Вальекас».

С 22-й минуты команда из Мадрида играла в меньшинстве, так как красную карточку получил защитник Абдул Мумин.

Единственный гол в матче забил вратарь «Алавеса» Антонио Сивера в свои ворота.

«Райо Вальекано» набрало 16 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Алавес» (10) — 14-й.

Испания. Ла Лига. 11-й тур
26 окт, 17:15. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
1:0
Алавес

ФК Алавес
ФК Райо Вальекано
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«Вильярреал» обыграл «Вальядолид» в матче ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 10 9 0 1 33-10 27
2
 Реал 10 7 3 0 21-7 24
3
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
4
 Атлетико 10 5 5 0 16-6 20
5
 Атлетик 10 5 2 3 17-11 17
6
 Мальорка 10 5 2 3 10-8 17
7
 Севилья 11 4 3 4 12-15 15
8
 Бетис 10 4 3 3 10-9 15
9
 Осасуна 10 4 3 3 14-16 15
10
 Р. Вальекано 10 3 4 3 11-10 13
11
 Сельта 10 4 1 5 17-17 13
12
 Р. Сосьедад 10 3 3 4 8-8 12
13
 Жирона 10 3 3 4 11-13 12
14
 Эспаньол 11 3 1 7 10-19 10
15
 Алавес 10 3 1 6 13-18 10
16
 Хетафе 10 1 6 3 7-8 9
17
 Леганес 10 1 5 4 6-12 8
18
 Вальядолид 11 2 2 7 9-23 8
19
 Лас-Пальмас 10 1 3 6 12-19 6
20
 Валенсия 10 1 3 6 7-16 6
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25.10 22:00
Эспаньол – Севилья
 0 : 2
26.10 15:00
Вальядолид – Вильярреал
 1 : 2
26.10 17:15
Р. Вальекано – Алавес
 - : -
26.10 19:30
Лас-Пальмас – Жирона
 - : -
26.10 22:00
Реал – Барселона
 - : -
27.10 16:00
Леганес – Сельта
 - : -
27.10 18:15
Хетафе – Валенсия
 - : -
27.10 20:30
Бетис – Атлетико
 - : -
27.10 23:00
Р. Сосьедад – Осасуна
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28.10 23:00
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Вильярреал

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Килиан Мбаппе

Реал

 6
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 6
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Оскар Мингеса

Сельта

 5
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Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

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Валенсия

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Микель Хаурехисар

Атлетик

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