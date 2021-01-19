Рауль заразился коронавирусом
19:56
Бывший нападающий «Реала» и сборной Испании Рауль Гонсалес заразился коронавирусом, сообщает AS.
По данным источника, главный тренер «Кастильи» отправился на самоизоляцию, болезнь проходит безсимптомно.
43-летний испанец в любом случае пропустит встречу сегунды В против дубля «Хетафе». После восьми сыгранных матчей дубль мадридцев находится на пятом месте в турнирной таблице своей группы.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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