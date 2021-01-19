Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Рауль заразился коронавирусом

19:56
Теги:

Бывший нападающий «Реала» и сборной Испании Рауль Гонсалес заразился коронавирусом, сообщает AS.

По данным источника, главный тренер «Кастильи» отправился на самоизоляцию, болезнь проходит безсимптомно.

43-летний испанец в любом случае пропустит встречу сегунды В против дубля «Хетафе». После восьми сыгранных матчей дубль мадридцев находится на пятом месте в турнирной таблице своей группы.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир