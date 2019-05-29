Рауль возглавил резервную команду "Реала" "Кастилью"

Бывший форвард "Реала" Рауль станет главным тренером резервной команды мадридцев "Кастильи", информирует As. В настоящее время он возглавляет молодежку клуба.

Руководство "Реала" хочет видеть его во главе дубля с перспективой назначения в главную команду. Ранее подобный путь проделали Зинедин Зидан и Сантьяго Солари.

"Кастилья" в нынешнем сезоне выступает в сегунде Б – третьем по силе дивизионе. Команда заняла четвертое место в чемпионате и пробилась в плей-офф за право выйти в сегунду.

41-летний Рауль начнет работу с командой вне зависимости от того, вернется она в сегунду (вторая лига Испании по футболу) или нет.