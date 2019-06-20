Рауль стал главным тренером "Кастильи"

Бывший форвард "Реала" Рауль возглавил резервную команды мадридцев "Кастилью". До этого он тренировал молодежную команду.
Ранее сообщалось, что руководство "Реала" планировало назначить 41-летнего испанца во главе дубля с перспективой работы в главной команде.
В сезоне 2018/19 "Кастилья" заняла четвертое место в сегунде Б – третьем по силе дивизионе Испании.
За "Реал" Рауль провел 741 матч и забил 325 голов. В составе мадридского клуба нападающий стал трехкратным обладателем Лиги чемпионов и шестикратным чемпионом Испании.
👔 @RaulGonzalez dirigirá al #RMCastilla la temporada 2019-2020.— Cantera Real Madrid (@lafabricacrm) 20 июня 2019 г.
👉 https://t.co/JkjZwvZWUG | @lafabricacrm pic.twitter.com/mntr4PFNXK
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