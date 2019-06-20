Рауль стал главным тренером "Кастильи"

Бывший форвард "Реала" Рауль возглавил резервную команды мадридцев "Кастилью". До этого он тренировал молодежную команду.

Ранее сообщалось, что руководство "Реала" планировало назначить 41-летнего испанца во главе дубля с перспективой работы в главной команде.

​В сезоне 2018/19 "Кастилья" заняла четвертое место в сегунде Б – третьем по силе дивизионе Испании.

За "Реал" Рауль провел 741 матч и забил 325 голов. В составе мадридского клуба нападающий стал трехкратным обладателем Лиги чемпионов и шестикратным чемпионом Испании.