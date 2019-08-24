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Рауль и Хаби Алонсо дебютируют в качестве главных тренеров

13:24
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Очередной сезон Сегунды Б стартует в эти выходные. Уже завтра свой первый матч на посту тренера «Кастильи» проведет экс-нападающий «Реала» Рауль. Его команда сыграет на выезде против новичка Сегунды Б «Лас Розас», также базирующегося в Мадриде.

Сегодня в 21:30 по московскому времени свой первый матч на посту босса «Севильи Атлетико» проведет Карлос Марчена. Его команда у себя дома примет «Эклано».

На час раньше «Севильи Атлетико» свой матч проведет «Реал Сосьедад-Б», который теперь тренирует Хаби Алонсо?. У себя дома баски сыграют с «Бургосом».

Рауль, Хави Алонсо и Карлос Марчена были назначены на свои текущие посты этим летом.

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