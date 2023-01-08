Альбиоль: «Рад победе над «Реалом», но впереди много матчей»

Защитник и капитан «Вильярреала» Рауль Альбиоль прокомментировал победу над «Реалом» (2:1) в матче 16-го тура чемпионата Испании.

«Чтобы обыграть «Мадрид», нужно выложиться на сто процентов. Рад трем очкам и победе. Мы не знали, сможем ли выдержать давление на протяжении всей игры. Команда растет. Мы ждали возвращения на наш стадион. Я бы не стал назначать ни один из двух пенальти, они очень сомнительные. Но рефери принимает решение, дает свисток, и мы должны продолжать играть. В конце концов, как и любое изменение, улучшение команды требует времени. У нас были сложные моменты после ухода Эмери, это дорого нам стоило, во время паузы мы работали над новыми идеями, и нужно продолжать. Всего три очка, лига очень длинная», — приводит слова Альбиоля Movistar.

После 16 туров «Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 38 очков. «Вильярреал» — на пятом месте (27 очков).