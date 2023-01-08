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Сегодня, 12:52

Альбиоль: «Рад победе над «Реалом», но впереди много матчей»

Альбиоль высказался о победе над «Реалом»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник и капитан «Вильярреала» Рауль Альбиоль прокомментировал победу над «Реалом» (2:1) в матче 16-го тура чемпионата Испании.

«Чтобы обыграть «Мадрид», нужно выложиться на сто процентов. Рад трем очкам и победе. Мы не знали, сможем ли выдержать давление на протяжении всей игры. Команда растет. Мы ждали возвращения на наш стадион. Я бы не стал назначать ни один из двух пенальти, они очень сомнительные. Но рефери принимает решение, дает свисток, и мы должны продолжать играть. В конце концов, как и любое изменение, улучшение команды требует времени. У нас были сложные моменты после ухода Эмери, это дорого нам стоило, во время паузы мы работали над новыми идеями, и нужно продолжать. Всего три очка, лига очень длинная», — приводит слова Альбиоля Movistar.

После 16 туров «Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 38 очков. «Вильярреал» — на пятом месте (27 очков).

Футбол
ФК Вильярреал
ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
2
 Барселона 15 12 2 1 34-6 38
3
 Р. Сосьедад 15 9 2 4 21-17 29
4
 Вильярреал 16 8 3 5 19-12 27
5
 Атлетико 15 8 3 4 23-14 27
6
 Атлетик 15 7 4 4 24-14 25
7
 Бетис 15 7 4 4 17-12 25
8
 Осасуна 15 7 2 6 16-16 23
9
 Р. Вальекано 15 6 5 4 22-18 23
10
 Мальорка 16 6 4 6 14-15 22
11
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
12
 Жирона 16 4 6 6 24-26 18
13
 Вальядолид 16 5 2 9 13-24 17
14
 Альмерия 15 5 2 8 17-23 17
15
 Хетафе 15 4 5 6 14-20 17
16
 Сельта 16 4 4 8 16-27 16
17
 Кадис 16 3 6 7 11-27 15
18
 Эспаньол 16 2 8 6 19-25 14
19
 Севилья 15 2 6 7 14-23 12
20
 Эльче 16 0 4 12 10-34 4
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36 тур
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38 тур
6.01 20:30
Эльче – Сельта
 0 : 1
6.01 23:00
Валенсия – Кадис
 0 : 1
7.01 18:15
Вильярреал – Реал
 2 : 1
7.01 20:30
Мальорка – Вальядолид
 1 : 0
7.01 23:00
Эспаньол – Жирона
 2 : 2
8.01 16:00
Альмерия – Р. Сосьедад
 - : -
8.01 18:15
Р. Вальекано – Бетис
 - : -
8.01 20:30
Севилья – Хетафе
 - : -
8.01 23:00
Атлетико – Барселона
 - : -
9.01 23:00
Атлетик – Осасуна
 - : -
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Барселона

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Реал

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Реал Сосьедад

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Барселона

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Атлетико

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