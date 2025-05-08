Рашфорд обратился к агенту Флика, чтобы перейти в «Барселону»

Маркус Рашфорд, крайний нападающий «Манчестер Юнайтед», начал сотрудничество с агентом Пини Захави. Этот агент представляет интересы Ханс-Дитера Флика, главного тренера «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.

Сотрудничество с Захави — стратегический шаг 27-летнего игрока для перехода в «Барселону». Рашфорд знает о прочных связях агента с клубом и его хороших отношениях с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой.

Источники, близкие к игроку, сообщают, что между сторонами уже начались предварительные переговоры по поводу Рашфорда перед летним трансферным окном. Существует вероятность, что нападающий перейдет в «Барселону» на правах аренды. Рашфорд также готов пойти на понижение заработной платы.

Ранее, зимой 2025 года, Рашфорд перешел в «Астон Виллу» на правах аренды. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2028 года.