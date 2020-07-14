«Рано расслабляться». Рамос призвал «Реал» не терять концентрацию

Капитан «Реала» Серхио Рамос после победы над «Гранадой» в 36-м туре чемпионата Испании (2:1) отметил, что рано думать о победе в ла лиге. Мадридская команда лидирует в таблице, опережая «Барселону» на 4 очка.

— Мы не должны расслабляться, мы ничего не выиграли, и мы должны продолжать жаждать выиграть лигу, — цитирует пресс-служба клуба Рамоса. — «Реал» стал на один шаг ближе, но есть все еще две встречи. Мы зависим от себя в домашнем матче против «Вильярреала» и постараемся выиграть все игры, что остались, что и является целью. Надеюсь, сможем отпраздновать победу в чемпионате. Команда много сделала для этого, и результаты говорят сами за себя.