Рамосу грозит дисквалификация на четыре матча. Он может не сыграть с «Барселоной»

Защитник «Реала» Серхио Рамос может быть дисквалифицирован на четыре матча за эпизод во встрече 7-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (0:0), сообщает Diario Sport. Он оскорбил арбитра, назвав нецензурным словом его мать.

Футболист может не сыграть с «Гранадой», «Мальоркой», «Барселоной» и «Леганесом». «Реал» с 15 очками находится на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

Атлетико — Реал

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