Рамос желает закончить сезон с титулом

Защитник «Реала» Серхио Рамос рассказал о своем физическом состоянии во время карантина. Сезон из-за пандемии коронавируса прерван на неопределенный срок. 4 мая возобновятся индивидуальные тренировки.

— Нахожусь в лучшем состоянии, чем обычно по ходу сезона, — цитирует защитника Goal. — Когда играешь каждые три дня, у тебя нет времени на работу, только отдых. Я стал сильнее. Сейчас видим свет в конце тоннеля.

Жду, когда смогу снова играть, выходить на поле в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Горю желанием закончить сезон с титулом, но сначала подождем решений от властей.

«Реал» в турнирной таблице чемпионата Испании занимает второе место, а в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома уступил «Манчестер Сити» со счетом 1:2