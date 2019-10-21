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Рамос выступает против возвращения Моуринью в «Реал»

21:53
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Защитник «Реала» Серхио Рамос выступает против возвращения в команду Жозе Моуринью, утверждает As. Во многом из-за этого 33-летний игрок перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов публично выступил в поддержку нынешнего главного тренера Зинедина Зидана.

Отмечается, что Рамос всегда заявляет о поддержке действующего специалиста, когда в СМИ начинает фигурировать имя Моуринью в контексте работы в «Реале».

Сообщается, что Зидан находится на грани увольнения. Президент «Реала» Флорентино Перес связался с Моуринью и поинтересовался, согласится ли он вернуться в команду. Президент и португальский тренер сохранили хорошие отношения.

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