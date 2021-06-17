Рамос высказался о своем будущем после ухода из «Реала»

Капитан «Реала» Серхио Рамос высказался о своем будущем. 16 июня мадридский клуб на официальном сайте сообщил об уходе 35-летнего испанца.

«Все это время я даже не думал о других клубах. Я мог вести переговоры с января, были какие-то контакты, клубы интересовались. Но мыслей об уходе из «Реала» не было. Теперь буду искать подходящий вариант.



«Севилья» — еще один клуб, который навсегда в моем сердце, там у меня был великолепный период. Но сейчас я не думаю об этом варианте. Насчет «Барселоны» — категорически нет», — рассказал испанец на пресс-конференции.

Сообщалось, что в игроке заинтересованы «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».