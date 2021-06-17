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Рамос высказался о своем будущем после ухода из «Реала»

15:53
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Капитан «Реала» Серхио Рамос высказался о своем будущем. 16 июня мадридский клуб на официальном сайте сообщил об уходе 35-летнего испанца.

«Все это время я даже не думал о других клубах. Я мог вести переговоры с января, были какие-то контакты, клубы интересовались. Но мыслей об уходе из «Реала» не было. Теперь буду искать подходящий вариант.

«Севилья» — еще один клуб, который навсегда в моем сердце, там у меня был великолепный период. Но сейчас я не думаю об этом варианте. Насчет «Барселоны» — категорически нет», — рассказал испанец на пресс-конференции.

Сообщалось, что в игроке заинтересованы «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2020/21 футболист провел 21 матч за «сливочных», на его счету 4 гола и 1 результативная передача.

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