Рамос вышел на восьмое место по матчам за сборные. До мирового рекорда — 10 игр
Капитан сборной Испании Серхио Рамос провел 90 минут в матче Лиги наций против Швейцарии (1:0). Для 34-летнего футболиста игра стала 174-й в составе национальной команды. По этому показателю он вышел на чистое восьмое место, обойдя Амера Шафи из Иордании (173).
Среди европейских футболистов больше Рамоса за сборную сыграл только итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон (176).
Среди всех действующих футболистов Рамоса опережают только Ахмед Мубарак из Омана (179) и Бадер Аль-Мутва из Кувейта (178). Мировой рекорд же принадлежит Ахмеду Хассану, сыгравшему за сборную Египта в период с 1995 по 2012 год 184 матча.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.