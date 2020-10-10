Капитан сборной Испании Серхио Рамос провел 90 минут в матче Лиги наций против Швейцарии (1:0). Для 34-летнего футболиста игра стала 174-й в составе национальной команды. По этому показателю он вышел на чистое восьмое место, обойдя Амера Шафи из Иордании (173).

Среди европейских футболистов больше Рамоса за сборную сыграл только итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон (176).

Среди всех действующих футболистов Рамоса опережают только Ахмед Мубарак из Омана (179) и Бадер Аль-Мутва из Кувейта (178). Мировой рекорд же принадлежит Ахмеду Хассану, сыгравшему за сборную Египта в период с 1995 по 2012 год 184 матча.