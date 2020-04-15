Рамос выложил страстный поцелуй со своей женой

Капитан «Реала» Серхио Рамос выложил новое фото в своем Instagram со своей женой Пилар Рубио. Он поздравил своих подписчиков со Всемирным днем поцелуев.

— Не принимайте ничего как должное. Чувствуйте, пробуйте, живите, любите и больше целуйте! Поздравляю со Всемирным днем поцелуя! — написал Рамос.

Праздник очень популярен в странах Латинской Америки и в Испании, хоть и отмечается в разные даты.

По последним данным ESSE, в мире зарегистрировано 1 999 628 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 128 011 летальных исходов, выздоровели 500 996 человека.

По данным Роспотребнадзора на утро 15 апреля, в России зарегистрировано 21 102 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1 694 человека.