Рамос выложил страстный поцелуй со своей женой
Капитан «Реала» Серхио Рамос выложил новое фото в своем Instagram со своей женой Пилар Рубио. Он поздравил своих подписчиков со Всемирным днем поцелуев.
— Не принимайте ничего как должное. Чувствуйте, пробуйте, живите, любите и больше целуйте! Поздравляю со Всемирным днем поцелуя! — написал Рамос.
Algo tan sencillo y con tanto significado. Algunos est?is privados de ellos ahora, pero volver?n. Como con todo aquello que dimos por sentado, sintamos m?s, saboreemos m?s, vivamos m?s, queramos m?s, besemos m?s. Feliz #D?aInternacionalDelBeso, mi amor @pilarrubio_oficial. Don't take anything for granted. Feel, taste, live, love & kiss more! Happy #internationalkissingday!
Праздник очень популярен в странах Латинской Америки и в Испании, хоть и отмечается в разные даты.
По последним данным ESSE, в мире зарегистрировано 1 999 628 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 128 011 летальных исходов, выздоровели 500 996 человека.
По данным Роспотребнадзора на утро 15 апреля, в России зарегистрировано 21 102 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1 694 человека.