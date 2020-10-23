Рамос сыграет в матче с «Барселоной»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что защитник клуба Серхио Рамос примет участие в матче 7-го тура ла лиги против «Барселоны».
«Мы в любом случае не стали бы рисковать здоровьем Рамоса. Он — капитан команды и один из лидеров клуба. Сейчас мы видим положительную динамику в восстановлении, поэтому он выйдет на поле против «Барселоны», — цитирует Зидана Marca.
Рамос получил травму в матче 6-го тура чемпионата Испании против «Кадиса» (0:1), из-за чего пропустил стартовую встречу Лиги чемпионов с «Шахтером» (2:3).
Матч «Барселона» — «Реал» пройдет в субботу, 24 октября. Начало — в 17.00 (мск).
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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