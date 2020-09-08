Рамос согласен пойти на понижение зарплаты по новому контракту с «Реалом»

Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос близок к продлению соглашения с «Королевским клубом», сообщает Marca.

По информации источника, 34-летний испанец готов пойти на понижение зарплаты ради того, чтобы подписать новый контракт со «сливочными». Сообщается, что футболист и руководство «Реала» встретятся в ближайшие дни, чтобы провести более детальные переговоры.

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В сезоне-2019/20 испанец провел за команду 44 матча, на его счету 13 голов и 1 результативная передача. Нынешнее соглашение футболиста с «Королевским клубом» действует до конца июня 2021 года.