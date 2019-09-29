Рамос считает, что «Реалу» важно было не пропустить в матче с «Атлетико»

Защитник «Реала» Серхио Рамос после матча 7-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (0:0) прокомментировал итоги встречи, сообщает Marca. 33-летний испанец отметил, что его команда недовольна результатом игры.

— Игры с «Атлетико» всегда достаточно сложные физически, — приводит слова Рамоса Marca. — На этом стадионе трудно играть, поэтому «Реалу» было важно не пропустить гол. В атаке мы не удавалось создать много моментов, потому что «Атлетико» оставляет очень мало пространства. Мы недовольны набранным очком, так как хотели получить три. Усердно работаем над действиями в обороне. Думаю, «Реал» на правильном пути.

«Реал» с 15 очками находится на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетико» — 3-я строчка и 14 баллов.

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