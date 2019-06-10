Рамос рассказал, зачем собирал пресс-конференцию, на которой объявил о решении остаться в "Реале"

Защитник "Реала" Серхио Рамос назвал причину, по которой ранее созвал пресс-конференцию. Именно на ней он сообщил о желании остаться в "Реале" до конца карьеры.

– Я должен был пойти на пресс-конференцию, – цитирует Goal защитника. – Думаю, что это было лучшим решением для всех. Важно было перевернуть страницу и больше не говорить об этом.

Также Рамос поделился мнением о переходе Эдена Азара в "Реал".

– Думаю, что это отличное подписание. Он является игроком мирового класса. Хороший вариант, чтобы усилить команду.