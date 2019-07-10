Рамос рассказал о целях сборной Испании на Евро-2020

Защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос в интервью официальном сайту УЕФА поделился своими ожиданиями от Евро-2020 и оценил перспективы своей сборной.

– Если все встанет на свои места и национальный тренер выберет меня, возможно, я смогу побить рекорд сборной Испании, – цитирует Рамоса сайт УЕФА. – Вдобавок ко всему, есть амбиции выиграть Евро-2020. Однако я не думаю о потенциальной третьей возможности выиграть титул, только о том, чтобы отдать все за команду и ориентироваться на высокие цели – потому что мы можем победить любого соперника и взять этот трофей.

В составе сборной Испании Рамос выиграл ЧЕ-2008, ЧМ-2010 и ЧЕ-2012.

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