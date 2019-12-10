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Рамос предложил создать отдельный «Золотой мяч» для Месси и Роналду

17:47
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Защитник «Реала» Серхио Рамос в шутку предложил создать отдельный «Золотой мяч» для нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. У аргентинца шесть наград, у португальца — пять.

— Для Роналду и Месси можно создать отдельный «Золотой мяч» и награждать того, кто больше себя проявил за год, — сказал испанский защитник в интервью TUDN. — Еще один «Золотой мяч» предлагаю вручать всем остальным. Это было бы хорошим решением для футбола.

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