Рамос показал лучший результат по голам среди защитников ла лиги в XXI веке

Капитан «Реала» Серхио Рамос отличился в матче 38-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (2:2). Для нег гол стал 11-м в сезоне. По этому показателю он вышел на первое место среди защитников в XXI веке, обойдя Мариано Перниа (10 мячей с «Хетафе» в сезоне-2005/06).

Рамос стал первым защитником, забившим более 10 мячей за сезон со времен Роналда Кумана. Голландец в составе «Барселоны» в сезоне-1993/94 также забил 11 мячей.

В 37-м туре «Реал» досрочно стал чемпионом Испании.