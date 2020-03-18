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Рамос показал, как накачал пресс на карантине из-за коронавируса

18 марта 2020, 23:46
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Капитан и защитник «Реала» Серхио Рамос в своем Instagram опубликовал фотографию собственного пресса. 33-летний испанец находится на карантине в связи с приостановкой ла лиги из-за распространения коронавируса.

«День седьмой. Тело крутое. Настрой — топ!» — подписал фото Рамос.

В текущем сезоне защитник провел 34 матча за «Реал» и забил 7 голов.

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