Рамос показал, как накачал пресс на карантине из-за коронавируса

Капитан и защитник «Реала» Серхио Рамос в своем Instagram опубликовал фотографию собственного пресса. 33-летний испанец находится на карантине в связи с приостановкой ла лиги из-за распространения коронавируса.

«День седьмой. Тело крутое. Настрой — топ!» — подписал фото Рамос.

В текущем сезоне защитник провел 34 матча за «Реал» и забил 7 голов.

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