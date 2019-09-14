Составлен рейтинг лучших и худших татуировок среди спортсменов, информирует The Sun. В специальном голосовании приняли участие около двух тысяч спортивных фанатов Великобритании.

Худшими признали татуировки на пальцах защитника «Реала» Серхио Рамоса. Рисунки на лице у известного боксера Майка Тайсона заняли второе место в списке худших. Также в него попали татуировки Алессандро Дьяманти, Рахима Стерлинга и Джея Ботройда.

Лучшими британские фанаты назвали татуировки экс-футболиста Дэвида Бекхэма. За ним следуют гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, боксер Энтони Джошуа, нападающий «Барселоны» Лионель Месси и ирландский боец UFC Конор Макгрегор.