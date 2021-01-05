Рамос недоволен поведением руководства «Реала»

Защитник «Реала» Серхио Рамос считает, что руководители мадридского клуба не заинтересованы в его услугах, утверждает El Chiringuito.

По данным источника, 34-летний футболист обсудил с президентом Флорентино Пересом свое будущее в «Реале». Испанец признался, что чувствует свою ненужность, а также уверен, что от него хотят избавиться как можно быстрее.

Ранее сообщалось, что Рамос готов перейти в «ПСЖ», который также хочет пригласить форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Срок действующего контракта испанца истекает летом 2021 года. С 1 января он имеет право вести переговоры с другими командами. В этом сезоне защитник сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.