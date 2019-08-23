Рамос не назвал Моуринью в числе тренеров, сыгравших значительную роль в его карьере

Защитник «Реала» Серхио Рамос рассказал о тренерах, которые сыграли наиболее значительную роль в его карьере. Перечисляя специалистов, он пропустил Жозе Моуринью, который возглавлял мадридскую команду с 2010 по 2013 год.

— Если говорить о самом особенном тренере, то это Хоакин Капаррос, — цитирует Esquire Рамоса. — Он был первым, кто дал мне возможность сыграть в испанской лиге и осуществить мечту. Затем назову Луиса Арагонеса — за предоставленную возможность дебютировать в сборной. Возможно, в последние годы важную роль сыграли Анчелотти и Зидан — я пережил замечательные моменты в Лиге чемпионов.