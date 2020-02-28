Рамос назвал Зидана фантастическим тренером

Капитан «Реал» Серхио Рамос высказался в адрес главного тренера команды Зинедина Зидана в команде. Также он рассказал о том, как 47-летнему французу помогает его опыт игрока в работе со сливочными.

— Зидан — фантастический тренер, — приводит слова футболиста Goal. — Не только из-за статистики и всех трофеев, которые мы выиграли с ним, но и потому, что он был игроком нашего клуба много лет. Он хорошо взаимодействует с нами в раздевалке. В этом плане у него есть привилегии. Он прошел через это, будучи игроком, и теперь проходит, будучи тренером. Не каждый может сделать это.

Зидан выступал за мадридский клуб с 2001 по 2006 год, в составе которого выиграл чемпионат Испании (2002/03) и Лигу чемпионов (2002). В качестве тренера специалист работал с «Реалом» с 2013 по 2018 год. 11 марта 2019 года Зидан вернулся в клуб на пост главного тренера. Команда под его руководством трижды становились победителями Лиги чемпионов (2015/16, 2016/17, 2017/18), а также выиграла чемпионат Испании сезона 2016/17.