Рамос намерен завершить карьеру в «Реале»

Защитник «Реала» Серхио Рамос может остаться в мадридском клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 34-летний испанец хотел бы завершить карьеру в мадридском клубе. Его текущий контракт истекает в июне 2021 года, игрок хочет продлить соглашение до 2023 года. При этом президент клуба Флорентино Перес предлагает контракт по схеме 1+1.

Ранее сообщалось об интересе к Рамосу со стороны «ПСЖ», «Ювентус», «МЮ» и «Ман Сити».

В текущем сезоне Рамос провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал результативную передачу.