Рамос может перейти в «ПСЖ»

Защитник Серхио Рамос, скорее всего, продолжит карьеру в «ПСЖ», сообщает AS.

По данным источника, парижский клуб является приоритетным вариантом для испанца. Сообщалось, что «Манчестер Сити» также активно интересуется испанцем. 16 июня мадридский клуб на официальном сайте сообщил об уходе 35-летнего испанца.

В сезоне-2020/21 футболист провел 21 матч за «сливочных», на его счету 4 гола и 1 результативная передача.