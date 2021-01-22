Рамос, Карвахаль, Эдегор и Вальверде пропустят матч «Реала» с «Алавесом» в ла лиге

Ряд ключевых игроков «Реала» пропустят матч 20-го тура чемпионата Испании с «Алавесом».

В заявку команды не попали капитан Серхио Рамос, Дани Карвахаль, Начо, Федерико Вальверде, Мартин Эдегор и Родриго Гоэс. Встречу также, скорее всего, пропустит главный тренер Зинедин Зидан из-за коронавируса.

Матч ла лиги «Алавес» — «Реал» состоится в субботу, 23 января. Начало — в 23.00 по московскому времени.