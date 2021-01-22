Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Рамос, Карвахаль, Эдегор и Вальверде пропустят матч «Реала» с «Алавесом» в ла лиге

20:00
Теги:

Ряд ключевых игроков «Реала» пропустят матч 20-го тура чемпионата Испании с «Алавесом».

В заявку команды не попали капитан Серхио Рамос, Дани Карвахаль, Начо, Федерико Вальверде, Мартин Эдегор и Родриго Гоэс. Встречу также, скорее всего, пропустит главный тренер Зинедин Зидан из-за коронавируса.

Матч ла лиги «Алавес» — «Реал» состоится в субботу, 23 января. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир