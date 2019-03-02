Рамос, Иско и Варан попали в заявку "Реала" на матч с "Барселоной"

"Реал" на своем официальном сайте опубликовал заявку на матч 26-го тура чемпионата Испании с "Барселоной". Защитники мадридцев Серхио Рамос и Рафаэль Варан, у которых были проблемы со здоровьем, в заявку попали.

Заявка "Реала": Куртуа, Навас, Зидан, Карвахаль, Вальехо, Варан, Рамос, Марселу, Регилон, Модрич, Каземиру, Кроос, Вальверде, Иско, Асенсио, Себальос, Мариано Диас, Бэйл, Васкес, Винисиус, Бензема.

Напомним, что ранее на этой неделе "Реал" дома проиграл "Барселоне" со счетом 0:3 в полуфинале Кубка Испании и покинул турнир.