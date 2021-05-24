Рамос, Иско и Марсело близки к уходу из «Реала»

Ряд игроков «Реала» в ближайшее время покинут команду, сообщает Marca.

По данным источника, с большой долей вероятности стан «сливочных» покинет капитан Серхио Рамос, который так и не договорился о продлении контракта. Защитник Марсело и полузащитник Иско также близки к уходу из мадридского клуба.

Кроме того, команду также могут покинуть форвард Лукас Васкес и защитник Рафаэль Варан.

По итогам сезона-2020/21 ла лиги «Реал» занял второе место.