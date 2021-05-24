Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Рамос, Иско и Марсело близки к уходу из «Реала»

09:57
Теги:

Ряд игроков «Реала» в ближайшее время покинут команду, сообщает Marca.

По данным источника, с большой долей вероятности стан «сливочных» покинет капитан Серхио Рамос, который так и не договорился о продлении контракта. Защитник Марсело и полузащитник Иско также близки к уходу из мадридского клуба.

Кроме того, команду также могут покинуть форвард Лукас Васкес и защитник Рафаэль Варан.

По итогам сезона-2020/21 ла лиги «Реал» занял второе место.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Вашингтон» закончил сезон бесславным поражением. Команду Овечкина ждут большие перемены?
«Это отстой». Что говорили после вылета «Вашингтона» из плей-офф Овечкин и остальные
«Это позор, зачем вы вообще туда поехали». В Канаде в шоке от выступления сборной на чемпионате мира
Канада, Швеция и Чехия могут не выйти в плей-офф: расклады чемпионата мира по хоккею

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд