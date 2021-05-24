Рамос, Иско и Марсело близки к уходу из «Реала»
09:57
Ряд игроков «Реала» в ближайшее время покинут команду, сообщает Marca.
По данным источника, с большой долей вероятности стан «сливочных» покинет капитан Серхио Рамос, который так и не договорился о продлении контракта. Защитник Марсело и полузащитник Иско также близки к уходу из мадридского клуба.
Кроме того, команду также могут покинуть форвард Лукас Васкес и защитник Рафаэль Варан.
По итогам сезона-2020/21 ла лиги «Реал» занял второе место.
Дополнительная информация:
Читайте также
«Это позор, зачем вы вообще туда поехали». В Канаде в шоке от выступления сборной на чемпионате мира
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю