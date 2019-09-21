Рамон Кальдерон: «Моуринью возглавит «Реал»

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон считает, что между главным тренером мадридцев Зинедином Зиданом и нынешним президентом клуба Флорентино Пересом существуют напряженность. По его мнению, проблемы возникли из-за несогласованной трансферной политики.

— Отношения между Пересом и Зиданом очень напряженные, — цитирует A Bola Кальдерона. — Президенту не понравилось отношение тренера к Бэйлу и Хамесу. Потому что тренер сначала сказал им уходить, а теперь они игроки основного состава. Они играют, потому что у них нет альтернативы. Но это не тот состав, которого хотел Зидан. И он злится, потому что клуб ничего не сделал, чтобы подписать Погба, как хотел Зинедин. Не был подписан никто на усиление полузащиты. Ситуация очень сложная. Если она быстро не изменится, то предстоит жесткое решение.

Думаю, что Моуринью может вернуться в «Реал». Ему сказали подождать полгода. Наверняка Моуринью компенсируют этот простой. У него были предложений из Китая, и он их не принял, потому что ждет, как будет развиваться ситуация в «Реале».