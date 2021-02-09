Ракитич заявил, что не будет праздновать гол в ворота «Барселоны»

Перед первым матчем полуфинала Кубка Испании с «Барселоной» полузащитник «Севильи» Иван Ракитич рассказал, что сдержит в себе эмоции, если забьет каталонцам.

«Я не буду праздновать. Я пережил в Барселоне много прекрасных моментов, там родилась моя дочь, у меня в городе много друзей, и меня любят местные фанаты, а это взаимно. Болельщики «Барселоны» даже дали мне награду за мое поведение по отношению к ним» — приводит слова Ракитича AS.

32-летний хорват перешел в «Барселону» из «Севильи» в 2014 году. С каталонцами полузащитник выиграл 4 чемпионата Испании, 4 Кубка Испании, 2 Суперкубка Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира. Перед началом сезона-2020/2021 Ракитич вернулся в «Севилью».