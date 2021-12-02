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Ракитич сравнил Лионеля Месси с Майклом Джорданом

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич сравнил форварда «ПСЖ» Лионеля Месси с известным баскетболистом Майклом Джорданом.
20:00
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Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич сравнил форварда «ПСЖ» Лионеля Месси с известным баскетболистом Майклом Джорданом.

«Для футболистов Лионель Месси значит то же, что Майкл Джордан для баскетболов. Уверен, они оба понимают, что без своей команды они бы никогда не добились такого успеха», — сказал Ракитич в эфире YouTube-канала NBA Europe.

29 ноября 34-летний Месси стал обладателем «Золотого мяча» в седьмой раз в карьере.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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