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Сегодня, 16:45

Ракитич считает, что Модрич может провести еще больше трех лет на высоком уровне

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Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич оценил карьеру хавбека «Реала» Луки Модрича.

«Когда-нибудь он закончит карьеру или уйдет из клуба, но я думаю, мы все согласны с тем, что сейчас еще не время. Посмотрим, какое решение примет руководство «Реала» и его президент Флорентино [Перес]. Но просто нужно послушать слова Родриго: на днях он сказал, что Лука — это двигатель, который ведет их вперед. Я согласен. К Луке все испытывают сумасшедшее уважение. Он — зеркало хорватского футбола, мы все видим свое отражение в том, что он делает. Надеюсь, он и «Реал» решат остаться вместе, чтобы мы могли наслаждаться его футболом в Испании, среди элиты. Модрич может провести еще не один или два года отличного футбола, а, по крайней мере, три» — приводит слова Ракитича AS.

Контракт 37-летнего Модрича с «Реалом» заканчивается летом 2023 года. Хорват выступает за «сливочных» с августа 2012 года.

Иван Ракитич
Лука Модрич
ФК Реал
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Модрич отказался от предложения клуба из Саудовской Аравии с зарплатой в 30 миллионов евро в год
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 28 23 3 2 53-9 72
2
 Реал 28 18 5 5 59-24 59
3
 Атлетико 28 17 6 5 45-20 57
4
 Р. Сосьедад 28 15 6 7 37-26 51
5
 Вильярреал 28 14 5 9 37-26 47
6
 Бетис 28 13 6 9 34-29 45
7
 Атлетик 28 11 7 10 38-29 40
8
 Осасуна 28 10 8 10 24-28 38
9
 Р. Вальекано 28 9 10 9 33-33 37
10
 Сельта 28 9 9 10 36-39 36
11
 Жирона 28 9 8 11 42-42 35
12
 Мальорка 28 9 7 12 25-30 34
13
 Севилья 28 8 8 12 33-44 32
14
 Кадис 28 7 10 11 23-40 31
15
 Альмерия 28 8 6 14 34-48 30
16
 Хетафе 28 7 9 12 27-36 30
17
 Вальядолид 28 8 5 15 23-47 29
18
 Валенсия 28 7 6 15 30-34 27
19
 Эспаньол 28 6 9 13 34-46 27
20
 Эльче 28 2 7 19 20-57 13
Результаты / календарь
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38 тур
14.04 22:00
Р. Вальекано – Осасуна
 - : -
15.04 15:00
Вильярреал – Вальядолид
 - : -
15.04 17:15
Атлетик – Р. Сосьедад
 - : -
15.04 19:30
Бетис – Эспаньол
 - : -
15.04 22:00
Кадис – Реал
 - : -
16.04 15:00
Жирона – Эльче
 - : -
16.04 17:15
Хетафе – Барселона
 - : -
16.04 19:30
Атлетико – Альмерия
 - : -
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Валенсия – Севилья
 - : -
17.04 22:00
Сельта – Мальорка
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Роберт Левандовски

Барселона

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Карим Бензема

Карим Бензема

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 14
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

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П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 19 3 2
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 16 3 1
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 23 2 7
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