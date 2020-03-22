Ракитич признался, что никогда не бывал так часто в спортзале, как во время карантина

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич рассказал, как коротает время на карантине из-за коронавируса. Хорват признался, что с удовольствием работает на тренажерах.

— Мне повезло, что дома есть спортзал и жена, которая любит тренироваться, — цитирует A Bola Ракитича. — Это придает мне мотивации. Поэтому я чаще всего тренируюсь ночами и утром. Не думаю, что когда-нибудь так часто бывал в зале.

Принятые меры не стали неожиданностью. Когда мы ездили в Неаполь, об этом много говорили. В Италии все об этом говорили. Наш врач сказал нам тогда, что это случится и в Испании. Обязательный карантин — лучшее, что можно придумать. Мне это не нравится, потому что я очень люблю гулять по улице, но это необходимо и важно.

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